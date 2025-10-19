Se acerca la Noche de Museos 2025: Conoce qué lugares podrás visitar en la RM - Chilevisión

Las actividades se realizarán el viernes 24 de octubre en horario nocturno y de forma totalmente gratuita.

Este viernes 24 de octubre se llevará una nueva edición de la Noche de Museos, donde las personas podrán visitar diversos lugares en horario nocturno.

Según lo informado por el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, las actividades se realizarán de manera totalmente gratuita.

Conoce qué actividades puedes realizar durante la Noche de Museos 2025

Si bien los espacios culturales tienen plazo hasta el 21 de octubre para inscribirse, ya es posible encontrar información sobre algunos de los lugares que abrirán sus puertas.

El listado junto a la información de cada lugar es posible encontrarlo en el sitio web Noche de Museos.

Conoce a continuación los espacios culturales que abrirán sus puertas la Noche de Museos 2025 en la región Metropolitana: