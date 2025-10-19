Se acerca la Noche de Museos 2025: Conoce qué lugares podrás visitar en la RM - Chilevisión

Las actividades se realizarán el viernes 24 de octubre en horario nocturno y de forma totalmente gratuita.
Este viernes 24 de octubre se llevará una nueva edición de la Noche de Museos, donde las personas podrán visitar diversos lugares en horario nocturno.
Según lo informado por el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, las actividades se realizarán de manera totalmente gratuita.
Conoce qué actividades puedes realizar durante la Noche de Museos 2025
Si bien los espacios culturales tienen plazo hasta el 21 de octubre para inscribirse, ya es posible encontrar información sobre algunos de los lugares que abrirán sus puertas.
El listado junto a la información de cada lugar es posible encontrarlo en el sitio web Noche de Museos.
Conoce a continuación los espacios culturales que abrirán sus puertas la Noche de Museos 2025 en la región Metropolitana:
- Asociación Cultural Espacio 330.
- Biblioteca Nacional de Chile.
- Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica.
- Casa Museo de la Peluquería Francesa.
- Casa Museo Eduardo Frei Montalva.
- Cementerio General de Recoleta.
- Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez - El viaje de la mona loca.
- Centro Cultural Gabriela Mistral.
- Centro Cultural La Moneda.
- Centro de Documentación de las Artes Visuales (CEDOC).
- Centro de Extensión Alameda, Universidad Católica.
- Centro Nacional de Arte Contemporáneo.
- Centro Patrimonial Posada del Corregidor.
- Corporación Cultural Taller 99 de Grabado Nemesio Antúnez.
- Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
- El Living 301.
- Espacio Cultural Citylab.
- Espacio Gárgola.
- Expo Cultura.
- Fundación Artesanías de Chile.
- Fundación Centro Cultural de Lo Prado.
- Galería FLACH.
- Galería Gabriela Mistral.
- Galería Hifas.
- Galería Solar.
- Insectario del Parque.
- KombiCinema.
- Memorial de Paine: Un lugar para la Memoria.
- Museo a Cielo Abierto en San MIguel.
- Museo Artequin.
- Museo Chileno de Arte Precolombino.
- Museo Ciudadano Vicuña Mackenna.
- Museo de Alhué.
- Museo de Arte Colonial de San Francisco.
- Museo de Arte Contemporáneo.
- Museo de Arte Popular Americano.
- Museo de Artes Decorativas.
- Museo de Artes Visuales MAVI UC.
- Museo de Bomberos de Santiago.
- Museo de la Educación Gabriela Mistral.
- Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
- Museo de la Música Chilena.
- Museo de Química y Farmacia.
- Museo de Santiago Casa Colorada.
- Museo del Audio de la comuna de Curacaví.
- Museo del Circo Nacional.
- Museo del Instituto Pedagógico Valentín Letelier.
- Museo del Sonido.
- Museo Educativo de Autos Antiguos.
- Museo Escuela liceo a 131 Haydée Azocar Mancilla.
- Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera.
- Museo Histórico Julio Torres Guerrero del Internado Nacional Barros Arana.
- Museo Histórico Nacional.
- Museo Histórico y Centro Cultural Carabineros de Chile.
- Museo Histórico y Militar de Chile.
- Museo Interactivo de las Condes.
- Museo Interactivo Mirador.
- Museo itinerante Buses Urbanos Chile.
- Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.
- Museo Nacional de Bellas Artes.
- Palacio Pereira.
- Sitio de Memoria del Estadio Nacional.