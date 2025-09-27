 Noche de Museos 2025: Esta es la fecha en que se realizarán las actividades nocturnas - Chilevisión
Minuto a minuto
Empate en el primer lugar: Así han variado las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro Alerta en Chile por peligrosa nueva droga: Puede ser confundida con un sticker Un intenso sistema frontal dejó árboles caídos, calles anegadas y hasta granizos en algunas zonas de Santiago Gendarmería denuncia ante el Ministerio Público ofrenda floral con amenazas hacia un funcionario
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/09/2025 08:45

Noche de Museos 2025: Esta es la fecha en que se realizarán las actividades nocturnas

Las actividades se realizarán a través de todo Chile en horario nocturno y de forma totalmente gratuita.

Publicado por Gabriela Valdés

El ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se encuentra preparando la Noche de Museos 2025, actividad donde las personas podrán visitar diversos lugares en horario nocturno.

A través de sus redes sociales, el ministerio señaló que las actividades se realizarán a través de todo Chile de manera totalmente gratuita.

Cuándo se llevará a cabo la Noche de Museos 2025

Según informó el ministerio, la Noche de Museos 2025 se llevará a cabo el viernes 24 de octubre.

Quienes se sumen a esta iniciativa podrán disfrutar de esculturas, música en vivo, funciones de teatro y cine, etc.

Los espacios culturales que deseen participar de esta nueva edición, tienen plazo hasta el 21 de octubre para inscribirse.

La inscripción debe realizarse a través del sitio web Noche de Museos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

Investigan parricidio en Chiguayante: Mujer habría matado a su hija y dejado grave a su hijo

Tras el ataque, la mujer huyó del lugar y actualmente se desconoce su paradero.

27/09/2025

“Se dejó llevar por el fanatismo”: Naya Fácil ofreció disculpas públicas tras polémica en Japón

La influencer aseguró que intentó comprar el afiche, pero se trataba de un aviso publicitario y aseguró que su hermana se encuentra muy afectada por los comentarios en redes sociales.

27/09/2025

“Me puedo morir en paz”: Daniel Fuenzalida celebró titulación de su hija con importante logro

El animador destacó la perseverancia, organización y fortaleza de su hija Ignacia, quien se tituló de enfermería a los 23 años.

27/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025