Noche de Museos 2025: Esta es la fecha en que se realizarán las actividades nocturnas - Chilevisión

Las actividades se realizarán a través de todo Chile en horario nocturno y de forma totalmente gratuita.

El ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se encuentra preparando la Noche de Museos 2025, actividad donde las personas podrán visitar diversos lugares en horario nocturno.

A través de sus redes sociales, el ministerio señaló que las actividades se realizarán a través de todo Chile de manera totalmente gratuita.

Cuándo se llevará a cabo la Noche de Museos 2025

Según informó el ministerio, la Noche de Museos 2025 se llevará a cabo el viernes 24 de octubre.

Quienes se sumen a esta iniciativa podrán disfrutar de esculturas, música en vivo, funciones de teatro y cine, etc.

Los espacios culturales que deseen participar de esta nueva edición, tienen plazo hasta el 21 de octubre para inscribirse.

La inscripción debe realizarse a través del sitio web Noche de Museos.