Informan que habrá corte de luz en 10 comunas de Santiago este martes 21 de octubre - Chilevisión

Enel, empresa encargada del suministro de energía eléctrica, informó que este martes 21 de octubre habrá corte de luz en varias comunas de Santiago.

Se trata de los ya tradicionales trabajos en terreno de la compañía, los que buscan mejorar la calidad del servicio.

Para la jornada del martes, los cortes serán en una decena de comunas: Colina, Maipú, Estación Central, Recoleta, Providencia, La Granja, Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.

Corte de luz en 10 comunas de Santiago este martes 21 de octubre

Colina. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú. Martes 21 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas (solo figura de la derecha).

Estación Central. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta. Martes 21 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia. Martes 21 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Granja. Martes 21 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina. Martes 21 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:20 horas.

Ñuñoa. Martes 21 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes. Martes 21 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.