 Informan que habrá corte de luz en 10 comunas de Santiago este martes 21 de octubre - Chilevisión
Minuto a minuto
Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas Coordinador Eléctrico Nacional confirmó el origen del masivo corte de luz en la RM Metro actualizó estado del servicio de la Línea 5: Corte de luz afectó varias estaciones Más de 300 mil clientes sin luz: Las comunas afectadas por masivo corte en la Región Metropolitana VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 13:32

Informan que habrá corte de luz en 10 comunas de Santiago este martes 21 de octubre

Los cortes serán en: Colina, Maipú, Estación Central, Recoleta, Providencia, La Granja, Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada del suministro de energía eléctrica, informó que este martes 21 de octubre habrá corte de luz en varias comunas de Santiago.

Se trata de los ya tradicionales trabajos en terreno de la compañía, los que buscan mejorar la calidad del servicio.

Para la jornada del martes, los cortes serán en una decena de comunas: Colina, Maipú, Estación Central, Recoleta, Providencia, La Granja, Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.

Corte de luz en 10 comunas de Santiago este martes 21 de octubre

  • Colina. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú. Martes 21 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas (solo figura de la derecha). 

  • Estación Central. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas (solo figura de verde).

  • Estación Central. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Recoleta. Martes 21 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Providencia. Martes 21 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • La Granja. Martes 21 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Ñuñoa. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • La Reina. Martes 21 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:20 horas. 

  • Ñuñoa. Martes 21 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes. Martes 21 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

  • Las Condes. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Barnechea. Martes 21 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

20/10/2025

Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

Se trata de un hombre de 62 años, quien fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

20/10/2025

VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro

Usuarios de redes sociales compartieron registros de cómo se vivió el momento al interior de una estación de la Línea 4 del Metro de Santiago. 

20/10/2025

“Que nunca más te tiren al suelo”: Esposo de Rosario Bravo alzó la voz tras conflicto con Fuenzalida

El médico cardiólogo, Carlos Caorsi aseguró que a su esposa se le ha faltado el respeto e hizo hincapié en que tanto él como su familia se mantienen "firmes" al lado de Rosario.

20/10/2025