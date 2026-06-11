Registran fuertes réplicas del sismo que despertó al norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro de los temblores

Conoce a continuación los detalles de los sismos de mediana intensidad que se registraron durante esta madrugada en la zona norte.

La madrugada de este jueves se registraron dos réplicas de mediana intensidad en el norte del país, tras un fuerte sismo de 5.3 en el sector de Carrizal Bajo, en la región de Atacama.

De acuerdo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), luego de dicho temblor, a las 02:05 horas de este jueves 11 de junio se registró un nuevo movimiento telúrico.





Esta réplica fue de 4.6 a 40 km del Noroeste de Carrizal Bajo, pueblo de la comuna de Huasco, a 36 kilómetros de profundidad.

Más tarde, a las 04:32 horas, se indicó un nuevo sismo en el mismo sector, esta vez de una magnitud de 4.1, el que tuvo lugar a 39 km del Noroeste de Carrizal Bajo y a una profundidad de 30 kilometros del suelo.