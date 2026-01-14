 Reflotan video de hijo de Julia Chuñil por Día de la Madre: “Esperamos darle una digna sepultura” - Chilevisión
14/01/2026 10:28

Reflotan video de hijo de Julia Chuñil por Día de la Madre: “Esperamos darle una digna sepultura”

En mayo de 2025, seis meses después de la desaparición, Pablo San Martín Chuñil divulgó un video donde manifestó su intención de darle "digna sepultura" a su madre.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Tras su detención esta madrugada, usuarios han reflotado en redes sociales un video que grabó Pablo San Martín Chuñil en el contexto del Día de la Madre en 2025, justo en medio de la búsqueda de la dirigenta mapuche en la comuna de Máfil tras su desaparición.

En el registro enviado a Javier del Río, entonces candidato a diputado por el Biobío, el hijo de la activista ambiental agradeció a las mamás que estaban ayudando a encontrar a Chuñil

Sin embargo, al término del registro dijo una frase que no pasó desapercibida, puesto Pablo mencionó su intención de "darle sepultura" a su madre, aún cuando por aquel entonces no se hablaba de homicidio o, incluso, parricidio.

Hijo de Julia Chuñil habló de darle "digna sepultura"

"Hola a todos y a todas, quería saludar a todas las madres que nos están apoyando en la búsqueda de nuestra madre, saludarlas y darles un enorme abrazo a todas esas mamitas que nos están ayudando en la búsqueda de nuestra madre", comenzó diciendo.

Continuó: "Igual le hago un llamado a todos los amigos que tengan a sus mamás, que las visiten, que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy porque después se van a preguntar ‘por qué no lo hice’".

Fue a continuación cuando sinceró que "por este video quiero mandarle un gran abrazo a todas las madres que nos están ayudando en esto tan triste para nosotros como familia".

"No tenemos ahora a nuestra madre y esperamos que la encontremos para darle una digna sepultura", declaró. "Con la fuerza que ustedes nos dan estamos dando la cara y por eso en este día especial las quería saludar y mandar un abrazo a quienes que nos están ayudando", cerró.

Mira el video a continuación:

