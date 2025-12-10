 Rechazan millonaria indemnización que Jaime Anguita había pedido al fisco: Estas fueron las razones - Chilevisión
10/12/2025 08:50

Rechazan millonaria indemnización que Jaime Anguita había pedido al fisco: Estas fueron las razones

El ingeniero civil pedía una compensación monetaria por los errores de la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal (SML) en el caso Viviana Haeger.

Publicado por CHV Noticias

A más de 8 años del juicio donde fue absuelto por el delito de parricidio en el caso Viviana Haeger, el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt rechazó la demanda de indemnización que Jaime Anguita interpuso contra el fisco por cerca de $2 mil millones.

El viudo de la contadora asesinada en junio de 2010 presentó el recurso por los supuestos errores de la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal en la indagación, por lo que pedía una millonaria compensación económica.

Pese a que los jueces reconocieron falencias en el proceso, también establecieron que dichos errores no se "configuran como generadores de responsabilidad", consignó Radio Bío-Bío

El argumento que utilizaron fue no existe relación de causalidad entre los servicios que prestaron los organismos públicos y el daño que reclamó Anguita. Por lo mismo, negaron todos los montos que él exigió al fisco, señalando que eran "exorbitantes".

El desglose de la millonaria cifra exigida por Anguita

Anguita mencionó cinco puntos en la demanda: su prisión preventiva, la “pérdida de un padre”, la “destrucción de una familia”, una hija que vivió una “infancia totalmente disfuncional” y el “excesivo escrutinio público”.

"Este daño se encuentra representado por el hecho de haber perdido un año nueve meses de su vida por encontrarse encarcelado por un delito que no cometió producto de la clara negligencia del Ministerio Público (…)", dice el documento.

La cifra, además, estuvo dividida en daño patrimonial y daño emergente, e incluía los pagos a su abogado, la cancelación de estudios en Alemania de su hija y la "angustia psicológica". Los jueces cuestionaron la inclusión de gastos personales en la indemnización.

El Consejo de Defensa del Estado, en representación del fisco, ahondó en cada gasto y argumentó, entre otras cosas, que Anguita encubrió "bajo la apariencia de una pretensión indemnizatoria" los "gastos de defensa letrada" por los que pedía $138 millones, recogió el medio citado.

