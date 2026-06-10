Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur, confirmó que la organización criminal pidió 16 mil dólares al artista y lo amenazó con detonar una granada durante su presentación.

Tras las repercusiones del megaoperativo denominado Operación Tokio de la Policía de Investigaciones, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, visitó CHV Noticias Central para entregar actualizaciones en torno al caso.

En conversación con la periodista Patricia Venegas, el persecutor adelantó que el complejo procedimiento aún se encuentra en desarrollo y que no está descartada la aparición de nuevos involucrados.

Sobre la posibilidad de más implicados, advirtió que “podrían surgir una serie de cosas que todavía estamos trabajando”. Y, en ese sentido, reveló un desconocido episodio que involucra a un artista internacional y al Tren de Aragua.

Se trata del cantante de salsa Michel El Buenón , de República Dominicana, quien recibió amenazas para actuar en el Teatro Caupolicán, pues miembros de la organización criminal le exigieron 16.000 dólares.





El intérprete formaba parte del “Súper concierto salsero”, realizado en agosto de 2024. “Le exigen pagar y, si no lo hacen, ellos tomarán acciones como lanzar granada u otros hechos que le complicarán su trabajo”, reveló el fiscal.

“Por lo general, lo que hace el Tren del Agua en este caso es copar todos los lugares que realizan eventos nocturnos y empieza a controlarlos a través de llevar el público a estas discotecas (y recintos)”, detalló.

Así se infiltra el Tren de Aragua en locales nocturnos

Según agregó Barros, “el Tren del Agua, de lo que se arroga es que ellos pueden movilizar a todos sus connacionales y llevarlos a estas fiestas” para cometer los ilícitos.

“Por lo tanto, si usted recibía en un local nocturno 50 personas en la noche, ellos le aseguran que va a tener sobre 200 personas y eso los hace entonces acceder a esos negocios, empezar a extorsionar para efecto que se les empiece a pagar“.

“Y eso es un poco la dinámica, viene primero una etapa de infiltración, primero es como algo más amistoso, le dicen que todo lo autoriza de aquí en adelante el Tren del Agua (…) Y si usted no quiere pagar, viene una etapa distinta que es la de la violencia“, cerró.