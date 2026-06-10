Operación Tokio: Banco Santander denuncia ante Ministerio Público a ejecutivo ligado al Tren de Aragua

La entidad bancaria denunció al involucrado y a quienes resulten responsables por el presunto delito de asociación ilícita.

14 personas se mantienen en prisión preventiva tras la Operación Tokio, donde PDI y Fiscalía desarticularon una organización que movilizó hacia el exterior más de 78 mil millones de pesos.

Con el paso de los días se fueron conociendo nuevos antecedentes, como que habían dos ejecutivos bancarios involucrados: Uno del Banco Santander y otro del Banco Estado, ambos de nacionalidad venezolana.

Como José Carlos Pérez fue identificado el exfuncionario del Banco Santander, quien fue denunciado por la entidad bancaria.





De acuerdo a lo señalado por Diario Financiero, Banco Santander presentó este lunes una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de asociación ilícita en contra de Pérez y de quienes resulten responsables.

La acción penal permanece bajo reserva, aún así, el citado medio accedió a un comunicado interno de la entidad.

“Por la posición que tenía en la institución, esta persona tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero“, se indicó.

“Debido al carácter reservado de la investigación no es posible entregar mayores antecedentes, el banco ha actuado en todo momento con la debida diligencia, adoptando las medidas correspondientes conforme a los establecido por la ley”, se agregó.