Quería elevar los cobros: Dan a conocer Whatsapps de ejecutiva bancaria detenida y ligada al Tren de Aragua

La mujer de 45 años y nacionalidad venezolana, es una de las personas que está en prisión preventiva tras la “Operación Tokio”.

Este martes, se dieron a conocer nuevos antecedentes de la “Operación Tokio” y Rossana Magdalena Blanco Blanco, ejecutiva del Banco Estado que es una de las 14 detenidas.

La mujer de 45 años y nacionalidad venezolana, es una de las personas que está en prisión preventiva tras operativo de Fiscalía y PDI, donde se confirmó que la organización criminal vinculada al Tren de Aragua blanqueó más de $75 mil millones en los últimos años.

Em conversación con Chilevisión, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros afirmó: “Ella se vinculaba principalmente a través de su pareja (el ciudadano venezolano Joel David Díaz), que estaba relacionado con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos, donde extorsionaban a los demás comerciantes”.

En la carpeta investigativa se detalló que la mujer tenía productos bancarios en seis instituciones.





Revelan chats de ejecutiva bancaria detenida

El medio Ex-Ante, publicó un diálogo de Whatsapp donde Rossana y su pareja se organizan para cobrar la “vacuna”. Ahí mencionan al líder de la organización criminal, Jefrey Jesús Miranda Pinto, alias “Yefri”, quien estaría fuera de Chile.

En una conversación de marzo de este año, Blanco le propuso a su pareja persuadir a sus jefes de que eleve los cobros ya realizados al local nocturno.