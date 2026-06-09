Fiscalía Sur y la PDI allanan sucursal de Banco Estado tras detención de ejecutiva

Tras la formalización de los imputados en “Operación Tokio” hay 14 personas en prisión preventiva.

Este martes, la Fiscalía Sur y la PDI realizaron un nuevo allanamiento tras la “Operación Tokio”, la cual tiene a 14 imputados en prisión preventiva.

Ahora, las policías acudieron hasta una sucursal del Banco Estado ubicada en Huérfanos con Morandé, en pleno centro de Santiago.





Radio Bío Bío indicó que las diligencias se dan luego que se conociera que una de las detenidas es una ejecutiva de la entidad bancaria.

Se trata de una mujer venezolana identificada como Rossana Magdalena Blanco Blanco, quien prestaba servicios a través de una empresa externa y cuya pareja participaba de las extorsiones realizadas por un grupo del Tren de Aragua.