Operación Tokio: Fiscal confirmó amenaza de ataque “con granada” por show en Teatro Caupolicán

En el marco de la Operación Tokio, el fiscal regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, detalló que la organización criminal utilizaba una estrategia de extorsión a locales nocturnos. Además, aseguró que en los próximos días “podrían surgir una serie de cosas que todavía estamos trabajando”.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, aseguró en CHV Noticias Central que la investigación de la Operación Tokio aún está en desarrollo y no descartó la aparición de nuevos involucrados.

Respecto a los ejecutivos bancarios formalizados, señaló que “no hablaría de infiltración”, ya que ambos comenzaron trabajando normalmente antes de vincularse con la organización criminal. Sobre la posibilidad de más implicados, advirtió que “podrían surgir una serie de cosas que todavía estamos trabajando”.





Además, detalló que el Tren de Aragua utilizaba una estrategia de extorsión a locales nocturnos y reveló que un productor que trajo a un artista internacional al Teatro Caupolicán recibió amenazas.

“Le exigen que tiene que pagar 16 mil dólares por actuar en el Teatro Caupolicán y que, si no lo hacen, ellos tomarán acciones como lanzar granada u otros hechos que le complicarán su trabajo”, detalló el persecutor.