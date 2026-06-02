Quién es Bárbara Hernández, la mujer cuyo celular hizo caer al brazo financiero del Tren de Aragua

La involucrada, conocida como “Barbie”, apareció en la investigación del quíntuple homicidio de Lampa. Su teléfono contenía evidencia que permitió seguir la ruta del dinero y golpear la estructura financiera de la organización criminal.

Una mujer identificada como Bárbara Hernández, conocida con el alias de “Barbie”, se transformó en una pieza clave en la investigación que permitió desarticular parte de la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile.

Según detalló el periodista Sergio Jara en CHV Noticias Central, Hernández estaba presente durante el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa en julio de 2024 y, mientras escapaba del lugar, dejó caer su teléfono celular.

Ese aparato terminó convirtiéndose en una evidencia fundamental para los investigadores, ya que contenía registros de extorsiones a locatarios de discotecas , además de comunicaciones atribuidas a líderes de la organización criminal.





De acuerdo con Jara, el análisis del dispositivo permitió detectar los primeros contactos entre integrantes del Tren de Aragua y José Carlos Pérez Asensio, el ejecutivo bancario detenido por presuntamente facilitar el lavado de activos de la banda.

En el teléfono también aparecían mensajes vinculados a Carlos “Bobby” Gómez y a otro de los líderes de la red criminal desde Venezuela.

A partir de esa pista, la Fiscalía y la PDI lograron reconstruir la ruta del dinero y avanzar en una investigación que culminó con 19 detenidos y la detección de un esquema de lavado de más de $78 mil millones, considerado uno de los golpes más importantes contra el patrimonio de la organización en Chile.