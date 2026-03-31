Durante la audiencia de este martes, el Ministerio Público expondrá una serie de evidencias para acreditar la imputabilidad del estudiante de 18 años.

Este martes será la audiencia de formalización del estudiante de 18 años acusado de asesinar a una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, región de Antofagasta.

El Ministerio Público expondrá una serie de pruebas para acreditar la imputabilidad del agresor. Dentro de ellas se encuentra un “informe de evidencia de armas con escritos que evocan tragedias internacionales”.

Se trata de un cuaderno encontrado durante el allanamiento al domicilio del agresor, el cual fue sometido a un análisis criminológico y será una de las evidencias clave en la audiencia.





¿Qué decía el cuaderno del agresor de Calama?

Cuando la Policía de Investigaciones (PDI) registró la habitación del atacante, encontraron diversos elementos como la caja vacía de la katana que llevó al colegio, un pasamontañas y un cuaderno que usaba como diario de vida.

Respecto a este último, había anotaciones que demostrarían que el crimen fue planificado con al menos cuatro meses de anticipación.

Dentro de los escritos se encontraron frases alusivas a una masacre en el colegio, simulando ataques escolares internacionales.

La investigación también incluye el análisis del contenido que publicó en sus redes sociales, como canciones, fotos y escritos, algunos de ellos relacionados con la muerte y otros con la salud física y mental.