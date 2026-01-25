 Prohibido el baño: Tres playas del Litoral Central en alerta por llegada de Fragata Portuguesa - Chilevisión
Minuto a minuto
“Amor de mi vida...”: Percy Marín reaparece en redes sociales tras separación con Camila Flores “Unidos por Ñuble y Biobío”: Estos son los 5 animadores de la cruzada solidaria de hoy domingo "Es gravísimo": Nieta de María Ercira pone en la mira a la PDI por negligencia en investigación Prohibido el baño: Tres playas del Litoral Central en alerta por llegada de Fragata Portuguesa “Pasemos a la esperanza”: Entregan reconocimiento a Pailita por su labor tras incendios
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/01/2026 09:56

Prohibido el baño: Tres playas del Litoral Central en alerta por llegada de Fragata Portuguesa

Las autoridades hicieron un llamado a tener precaución en las playas para evitar tocar este poderoso invertebrado que incluso muerto contiene un veneno que puede ser mortal.

Publicado por Josefina Vera

Las altas temperaturas no dan tregua este verano y sin lugar a dudas la playa es el panorama ideal para pasar el calor, sin embargo, la Seremi de Salud de Valparaíso anunció que la temida fragata portuguesa llegó a la provincia de San Antonio.

Por esto último es que tres concurridas playas del litoral central tendrán prohibido el baño de forma temporal para evitar accidentes, ya que el invertebrado tiene un potente veneno que incluso afecta si está muerto.

Fragata Portuguesa se instala en el litoral: ¿Qué playas se ven afectadas?

Según se dio a conocer en el comunicado, los sectores en donde estarán prohibidas las actividades recreativas, incluido el baño, son: Cartagena, El Tabo y Santo Domingo.

"Como Seremi de Salud fuimos notificados por la Capitanía de Puerto de San Antonio sobre la presencia de ejemplares de Fragata Portuguesa en playas de las tres comunas, por lo que como Autoridad Sanitaria dictamos una prohibición temporal (...)  la que se mantendrá hasta que verifiquemos que no existe riesgo para la comunidad", explicaron desde Seremi.

Por su parte, el Seremi de Salud de Valparaíso, Carlos Zamora, recordó la importancia de que "las personas que acudan a estas playas sigan las recomendaciones y sobre todo prevengan cualquier situación de riesgo".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley 40 horas: Cómo modificar tu horario laboral para cuidar a tu hijo o hija

Lo último

Lo más visto

Tras quiebre con Camila Flores: Percy Marín acusa malos tratos, humillaciones y “abuso de poder”

El ex Core reveló detalles del día en que la senadora electa lo habría hecho abandonar su vivienda bajo escolta policial.

25/01/2026

Ante y después: Así luce Coke Hevia a un año de su implante de cabello

El periodista deportivo evidenció en su cuenta de Instagram el gran cambio que ha tenido desde que se operó hace un año.

24/01/2026

Coca Guazzini celebra cumpleaños de su hijo con foto que desató ola de comentarios

Luz Valdivieso, Magdalena Max-Neef y Paola Volpato fueron algunas de las colegas de Guazzini que salieron a elogiar a su hijo Camilo.

24/01/2026

“Estoy súper enojado”: Influencers responden a Otakin tras críticas por ayudas tras incendios

Luego que el catador de comida cuestionara el actuar de algunos creadores de contenido que se dirigieron a la región del Biobío a ayudar a las familias damnificadas, Soy el Jota y DJ Isi Glock salieron al paso de sus dichos.

24/01/2026