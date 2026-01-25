Prohibido el baño: Tres playas del Litoral Central en alerta por llegada de Fragata Portuguesa - Chilevisión

Las autoridades hicieron un llamado a tener precaución en las playas para evitar tocar este poderoso invertebrado que incluso muerto contiene un veneno que puede ser mortal.

Las altas temperaturas no dan tregua este verano y sin lugar a dudas la playa es el panorama ideal para pasar el calor, sin embargo, la Seremi de Salud de Valparaíso anunció que la temida fragata portuguesa llegó a la provincia de San Antonio.

Por esto último es que tres concurridas playas del litoral central tendrán prohibido el baño de forma temporal para evitar accidentes, ya que el invertebrado tiene un potente veneno que incluso afecta si está muerto.

Fragata Portuguesa se instala en el litoral: ¿Qué playas se ven afectadas?

Según se dio a conocer en el comunicado, los sectores en donde estarán prohibidas las actividades recreativas, incluido el baño, son: Cartagena, El Tabo y Santo Domingo.

"Como Seremi de Salud fuimos notificados por la Capitanía de Puerto de San Antonio sobre la presencia de ejemplares de Fragata Portuguesa en playas de las tres comunas, por lo que como Autoridad Sanitaria dictamos una prohibición temporal (...) la que se mantendrá hasta que verifiquemos que no existe riesgo para la comunidad", explicaron desde Seremi.

Por su parte, el Seremi de Salud de Valparaíso, Carlos Zamora, recordó la importancia de que "las personas que acudan a estas playas sigan las recomendaciones y sobre todo prevengan cualquier situación de riesgo".