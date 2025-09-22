 Caótica mañana por cierre de 4 estaciones de Línea 1 de Metro: Ya están todas operativas - Chilevisión
22/09/2025 07:30

Caótica mañana por cierre de 4 estaciones de Línea 1 de Metro: Ya están todas operativas

La empresa de ferrocarriles informó a las 7:30 horas que el servicio fue restablecido, por lo que la totalidad de la red permanece operativa.

Publicado por CHV Noticias

Metro informó que ha sido restablecido el servicio en las cuatro estaciones que esta mañana presentaron problemas, por lo que toda la red se encuentra operativa.

Las estaciones que se vieron afectadas por problemas en el servicio de ferrocarriles son:

      • Unión Lationamericana
      • República
      • Los Héroes
      • La Moneda

Aunque no han informado los motivos, también anunciaron que la Línea 2 "presentó retrasos en su frecuencia habitual", según indicaron en redes sociales.

Buses de apoyo entre Estación Central y Baquedano

En vista de la contingencia que afecta al servicio, la empresa informó que "en superficie operan buses de apoyo paralelos a Línea 1".

Estos se encontraron disponibles entre Estación Central y Baquedano.

