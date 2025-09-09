 Prisión preventiva para hombre acusado de abusar sexualmente a su propia madre en Osorno - Chilevisión
Prisión preventiva para hombre acusado de abusar sexualmente a su propia madre en Osorno
09/09/2025 09:43

Prisión preventiva para hombre acusado de abusar sexualmente a su propia madre en Osorno

El pasado viernes la mujer llamó a Carabineros denunciando que había sido víctima de un ataque sexual de parte de su hijo, por lo cual el sujeto fue detenido.

El Juzgado de Garantía de Osorno decretó la prisión preventiva de un hombre de 19 años que fue formalizado y acusado de violar a su propia madre.

El pasado viernes la mujer llamó a Carabineros denunciando que había sido víctima de un ataque sexual por parte de su propio hijo.

Funcionarios policiales de la Primera Comisaría de Osorno se hicieron presentes en el domicilio y detuvieron en flagrancia al acusado. 

Mujer fue atacada por su hijo mientras dormía

El jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de Osorno Cristian Calquin, manifestó que la mujer fue atacada sexualmente cuando dormía en su habitación.

"Al despertar se da cuenta de que hay una persona de sexo masculino violentándola sexualmente, percatándose de que era su hijo", detalló el funcionario de la PDI. 

Además, se agregó que el sujeto se encontraba bajo el beneficio de libertad vigilada por un anterior delito de robo con violencia.

