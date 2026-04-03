Primer balance de Semana Santa: Carabineros reporta 290 infracciones y 28 detenidos a nivel nacional

Desde Carabineros detallaron que entregaron más de 290 infracciones en la primera jornada de fiscalización por el fin de semana santo.

Este viernes Carabineros entregó su primer balance de Semana Santa en torno a los vehículos que han dejado la capital y el resultado de las primeras horas de fiscalizaciones.

A lo largo del país se han cursado cientos de partes por diferentes faltas en la conducción, mientras que otros tantos conductores fueron descubiertos manejando bajo efectos de psicotrópicos.

Detalle de balance por Semana Santa

De acuerdo con la información proporcionada por Carabineros, el balance correspondiente al primer día de Semana Santa 2026 finalizó con 290 infracciones cursadas y 28 personas detenidas a nivel mundial.





Respecto a los detenidos, 21 de estos se encontraban manejando con alcohol en el organismo, mientras que otras 7 personas conducían bajo los efectos de las drogas.

Sobre las infracciones cursadas, 165 fueron por exceso de velocidad, 93 por el no uso del cinturón de seguridad y 32 por no contar con sistema de retención infantil.

Por otra parte, respecto a los automóviles que salieron de la región Metropolitana, el General Víctor Vielma, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, detalló que 162.367 vehículos se trasladaron hacia fuera de la capital.