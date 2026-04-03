Detienen al panelista radial Guillermo Scott por conducir bajo efecto de las drogas

El comunicador fue fiscalizado por Carabineros en Providencia y, según información policial, conducía bajo los efectos de marihuana.

Este sábado se conoció la detención del panelista radial Guillermo Scott, quien fue sorprendido conduciendo bajo los efectos de las drogas en la comuna de Providencia.

Scott participa en el programa Ingobernables de La Metro FM, donde comparte micrófono con el periodista Gonzalo Feito comentando la contingencia política.

Según información policial, el comunicador fue fiscalizado mientras manejaba un vehículo y se constató que se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, específicamente marihuana.

Por esta razón, permanece detenido en la 19ª Comisaría de Providencia, ubicada en calle Miguel Claro, a la espera de la decisión que adopte la Fiscalía.