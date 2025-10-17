 “Un gran abrazo”: Pdte. Boric envía condolencias tras muerte de piloto del Black Hawk - Chilevisión
17/10/2025 13:28

“Un gran abrazo”: Pdte. Boric envía condolencias tras muerte de piloto del Black Hawk

El mandatario le envió sus condolencias a los seres queridos del piloto en medio del acto por el inicio del pago de la Deuda Histórica Docente.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante el acto por el inicio del pago de la Deuda Histórica Docente, el presidente Gabriel Boric se refirió a la muerte del piloto del helicóptero Black Hawk, previamente reportado como desaparecido en los Campos de Hielo Sur, en la región de Aysén.

El jefe de Estado comenzó su discurso indicando: “Antes de comenzar con la alegría que nos embarga, tengo el deber como Presidente de la República de comunicarle al país una noticia triste, y es que ayer en la noche supimos que un helicóptero Black Hawk en el que habíamos viajado la semana pasada al norte de Chile, a Colchane, esta vez en el sur se estrelló en uno de los lugares más recónditos de nuestro país, los Campos de Hielo, con cuatro tripulantes“.

“Y después de una intensa búsqueda por parte de la FACh, del Ejército, en donde estuvimos, por cierto, todos coordinados, logramos hallar el helicóptero, a tres de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo Leiva fue encontrado fallecido“, agregó.

En esa línea, el presidente Boric le envió sus condolencias "a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros de labores, un gran abrazo en este difícil momento, y que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros“.

“La Fuerza Aérea ha desplegado todos los esfuerzos para la rápida localización del helicóptero y ya se han realizado las labores de rescate de los sobrevivientes, quienes están en este momento siendo trasladados a Santiago para ser atendidos, como corresponde en el hospital”, continuó.

El mandatario finalizó recalcando: "Así que desde acá también mis agradecimientos a todos los funcionarios públicos quienes cumplen labores de riesgo en nuestro país“.

