Pdte. Boric contó en qué utiliza la IA y ChatGPT en inauguración de Congreso Jóvenes Futuro - Chilevisión

07/08/2025 12:55

Pdte. Boric contó en qué utiliza la IA y ChatGPT en inauguración de Congreso Jóvenes Futuro

"Si no estamos siendo capaces de entendernos, una sociedad que no se habla, que no se entiende, es una sociedad que se quiebra y cuando se quiebran las sociedades pasan cosas malas", reflexionó el mandatario sobre las nuevas plataformas.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El presidente Gabriel Boric dio el vamos este jueves a la sexta edición del Congreso Jóvenes Futuro, donde reflexionó en torno a las nuevas generaciones, la Inteligencia Artificial y destacó algunos de las iniciativas que ha impulsado en su mandato.

Durante su discurso pronunciado en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, el jefe de Estado ahondó en las nuevas tecnologías y reveló cuáles son las plataforma que ocupa con frecuencia.

Presidente Boric reveló para qué ocupa la IA

"Yo tengo DeepSync y ChatGPT en el teléfono y las ocupo de vez en cuando, no para trabajar, pero de repente para hacerme preguntas o para tratar de aprender", sostuvo Boric. "Estoy tratando de leer cosas nuevas, pero (...) lo que me preocupa más es la comunicación"

"Si estamos siendo capaces de entendernos, una sociedad que no se habla, que no se entiende, es una sociedad que se quiebra y cuando se quiebran las sociedades pasan cosas malas", continuó.

"Si no tenemos tiempo para mirar a los ojos, si no tenemos tiempo para encontrarnos, si no tenemos tiempo para para jugar, para compartir, evidentemente vamos a dejar de conversar y nuestra sociedad se va a quebrar y para eso tenemos, insisto, que tener un lenguaje común".

"Y el lenguaje común ya no es el castellano, el inglés, el francés. El lenguaje común es o el lenguaje que puede ser común, es el de la tecnología", complementó. "Pero somos la generación que también se maneja en esos lenguajes".

"Hoy día yo tengo todas mis redes sociales acá en mi teléfono, ocupo como les decía inteligencia artificial. Estoy permanentemente tratando de aprender, pero ahí tenemos que hacer un link y tratar de entendernos mucho mejor".

"Al final hay una cuestión que es irreemplazable, que es la cancha"

El Jefe de Estado también señaló: “Tengo 39 años (...) A mí, desde que entré al Congreso, hace 12 años casi, que me decían que era muy joven. Y cuando salí electo Presidente, salí electo a los 35 años, y era efectivamente el Presidente más joven electo en la historia del país”.

También enfatizó sus proyectos en el gobierno: "Al final hay una cuestión que es irreemplazable, que es la cancha, que es la plaza, que es la bicicleta”.

“Ocupando los espacios públicos, ganando tiempo, por eso fue uno de los objetivos que bajamos la jornada laboral en Chile de 44 a 40 horas, por eso estamos estableciendo el sistema nacional de cuidados, por eso queremos darle mayor dignidad a nuestras personas mayores con la reforma previsional, por eso estamos realizando el proceso de recuperación de espacios públicos en todo Chile, para poder tener espacios donde comunicarnos”, cerró.

