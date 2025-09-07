Mostró cuánto ha crecido: Pdte. Boric compartió íntimas fotos con su hija Violeta - Chilevisión

Violeta Boric Carrasco nació el pasado 25 de junio, convirtiéndose en la primera hija de un presidente chileno en nacer durante un mandato en los últimos 95 años.

El presidente Gabriel Boric sorprendió en redes sociales el sábado al compartir tiernas postales que revelan cuánto ha crecido su hija, quien va para los tres meses de vida.

En la publicación, Boric compartió una imagen en la que se le ve descansando junto a Violeta y al hijo mayor de su pareja, Paula Carrasco, acompañada de la frase: "Con ustedes toda la vida".

En diciembre de 2024, el presidente de la República dio a conocer a través de Instagram que sería padre por primera vez junto a Paula Carrasco, publicando una ecografía y escribiendo: "La vida y sus bigbanes. Traerás a junio cada primavera, puntito".

Posteriormente, el 25 de junio de 2025, nació Violeta Boric Carrasco en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, convirtiéndose en la primera hija de un presidente chileno en nacer durante un mandato en los últimos 95 años.