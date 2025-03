“Por supuesto era falso”: Pdte. Boric desmintió foto viralizada en redes y arremetió contra desinformación - Chilevisión

Antes de partir su viaje presidencial a India, el mandatario afirmó que "cuentas vinculadas a la derecha (algunas incluso de sus líderes) estuvieron difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública".

Antes de partir a su viaje a India, el mandatario afirmó que "cuentas vinculadas a la derecha (algunas incluso de sus líderes) estuvieron difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública".

"Por supuesto era FALSO. Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su hijo de 4 años de la Cato (venían saliendo del estadio después de haber ganado 2-1)", agregó.

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que "la desinformación es un peligro grave para las democracias y las sociedades y ellos lo utilizan como arma política para confundir y engañar".

"Sé que no se van a disculpar conmigo ni con la familia que hizo el video, pero me queda la tranquilidad que se dejan en evidencia tal cual son. Muchas gracias al padre (a quien no conocía) que me envió el video original", cerró.

Desde ayer cuentas vinculadas a la derecha (incluidos algunos de sus líderes) han estado difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública. Por supuesto era FALSO. Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su… pic.twitter.com/1fwvxA0Wfo — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 31, 2025

El origen de la "foto fake" sobre el pdte. Boric

La viralización de la fotografía ha generado un amplio debate en redes sociales, puesto que la imagen también fue difundida por líderes políticos.

Uno de ellos fue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien indicó: "Creo que es urgente, por la conmoción pública que ha causado, que la Presidencia aclare si esta foto es real, si es reciente y en qué condiciones estaba el Presidente de la República. Este no es un problema de vida privada, es un problema de seguridad nacional".

Creo que es urgente, por la conmoción pública que ha causado, que la Presidencia aclare si esta foto es real, si es reciente y en qué condiciones estaba el Presidente de la República. Este no es un problema de vida privada, es un problema de seguridad nacional pic.twitter.com/8RunqdHEoZ — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) March 30, 2025

Otras figuras como el empresario Jorge Errázuriz también replicó la foto. Incluso, este último, hace solo unas semanas, redactó una carta pidiendo disculpas a Giorgio Jackson por responsabilizarlo sobre el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social.

La publicación del mandatario incluye el video original y la foto que se tomó con el niño de cuatro años, luego de un partido de la Universidad Católica.