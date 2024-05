¿Por qué la Justicia absolvió al general (r) Juan Miguel Fuente-Alba? - Chilevisión

El Ministerio Público pedía 15 años de cárcel para el ex Comandante en Jefe por el delito de lavado de activos. Al no poder comprobarse con certeza su culpabilidad, él y su esposa quedaron en libertad.

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió este lunes al ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa Anita María Pinochet, por el delito de lavado reiterado de activos formulados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

Fiscalía había pedido 15 años de cárcel para ambos, luego que el Ministerio Público señalara que desviaron cerca de 2.980 millones de pesos de gastos reservados.

Para argumentar la acusación, indicaron que utilizaron diversas modalidades, como el pago de tarjetas de crédito y venta de vehículos de alta gama. Sin embargo, tanto Fuente-Alba como su esposa obtuvieron un respiro esta jornada.

¿Por qué la Justicia absolvió a Fuente-Alba y su esposa?

Según recogió La Tercera, la jueza Carolina Escandón apuntó directamente contra el trabajo investigativo de Fiscalía, pues advirtió una serie de deficiencias y desprolijidades.

“Este delito (lavado de activos) necesita de una prueba fundada e imparcial, que obliga a la parte acusatoria demostrar el lavado del activo, no así para la defensa, que no necesita probar nada”, fue una de las frases con las que partió su análisis.

A lo anterior, añadió también que "existe falta de precisión y rigurosidad en la investigación. El análisis contable se debe hacer bajo el prisma de lavado de activos, lo que da cuenta que el enfoque estuvo centrado en una causa distinta, llevado en otra sede".

En vista de lo anterior, la magistrada recalcó que la mayoría de los antecedentes cuestionados formaban parte de la investigación que llevó adelante la ministra Romy Rutherford, quien procesó al general (r) por el delito de malversación.

Otra crítica fue dirigida al análisis que Fiscalía realizó al patrimonio de Fuente Alba, pues advirtió que no se realizó para el periodo en que no fue comandante en jefe. “El contar con información de bienes adquiridos antes que asumiera la comandancia en jefe resulta de la mayor relevancia, porque desde ese estudio podría verse la existencia de aumento patrimonial y al no indagar eso se omitió una fuente legítima de ingreso”, señaló Escandón.