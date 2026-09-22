Por posible vulneración de derechos: Fiscalía confirmó investigación tras caso de niño encerrado en un auto en Temuco

Los hechos ocurrieron durante las celebraciones de Fiestas Patrias y el niño estuvo cerca de una hora encerrado con signos de deshidratación.

Durante la tarde de este lunes, la Fiscalía confirmó la apertura de una investigación luego de que un niño de 4 años fuese encontrado inconsciente al interior de un auto en Temuco.

Los hechos se remontan a la celebración de Fiestas Patrias, donde el menor de edad fue encontrado con puertas y ventanas cerradas en el sector del parque Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO).





Fiscalía abre investigación para establecer responsabilidades

El pequeño habría estado cerca de una hora dentro con signos de deshidratación, es por ello que la Fiscalía confirmó que se abrió una investigación para determinar responsabilidades.

Al respecto, la fiscal jefa de la Unidad de Violencia Intrafamiliar, Claudia Turra, señaló a EMOL: “La fiscalía ha recibido el día de hoy una denuncia proveniente de Carabineros de Chile”.

En esa misma línea, agregó: “Que informaba de la circunstancia de que el día 18 de septiembre de este año, en horas de la tarde, fue encontrado al interior de un vehículo un niño de cuatro años de edad que se encontraba solo, sin la protección de adultos responsables”.

“La fiscalía ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias precisas en que se produjo este hecho, determinar eventualmente responsabilidades criminales respecto de quiénes tenían el cuidado del niño”, indicó la persecutora.

Todo esto, luego de que inicialmente, el padre del menor señalara que había ingresado al recinto para entregarle algo a la madre.

Finalmente, la fiscal concluyó: “Se ha informado de esta situación al Tribunal de Familia para que se evalúe la necesidad de brindar medidas de protección a la víctima en caso de vulneración de derechos”.