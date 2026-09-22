Temblor hoy 22 de septiembre de 2026 en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 22 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 22 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 4.2

4.2 Hora: 06:35 horas

06:35 horas Epicentro: 71 km al NE de Calama

71 km al NE de Calama Profundidad: 110 km

Magnitud: 3.7

3.7 Hora: 04:56 horas

04:56 horas Epicentro: 63 km al SE de Socaire

63 km al SE de Socaire Profundidad: 217 km