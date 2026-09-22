Tras una discusión: Hombre fue asesinado con un arma blanca en plena vía pública en la comuna de Los Lagos

Los equipos policiales trabajan para dar con el paradero de quienes resulten responsables de este hecho.

Durante la tarde de este lunes, un hombre fue asesinado con un arma blanca en la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos.

Los hechos habrían ocurrido en la intersección de las calles Quinchilca con Collilelfu tras un altercado entre la víctima y otra persona.





Los antecedentes del hecho

Según detalló Radio Bío Bío, la víctima tendría cerca de 40 años y fue atacada con un arma blanca en plena vía pública.

Al lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia, junto con el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para realizar las pericias correspondientes.

Finalmente, los equipos policiales trabajan para poder dar con el paradero de quienes resulten responsables del hecho.