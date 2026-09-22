22/ 09/ 2026 07:37

Hombre muere baleado dentro de taxi tras persecución y ataque desde camioneta

Un asesinato ocurrió durante esta madrugada, cuando un hombre que viajaba como pasajero en un taxi recibió un disparo y perdió la vida. El vehículo fue perseguido y atacado por una camioneta en la comuna de Renca, donde, aparte de la víctima y el conductor, también iba una mujer. Desde donde ocurrieron los disparos, el chofer del taxi llegó hasta un servicentro en Pudahuel, donde solicitó ayuda. Finalmente, el herido fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó el fallecimiento. Se investiga una rencilla previa en un taller mecánico, además, la víctima mantenía una importante cantidad de dinero en efectivo.