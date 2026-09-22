El cautiverio de Derin se volvió crítico | Capítulo 46 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, Volkan sigue apoyando a Asya frente a la severa presión que está sufriendo al ser apuntada como la responsable de la desaparición de Derin.

Mientras tanto, la esposa del arquitecto sigue secuestrada y siendo mantenida en cautiverio en una cabaña sin que nadie sepa dónde se encuentra hasta el momento.

Por otro lado, Volkan y Selçuk se acercaron con una persona que parece tener información del paradero de Derin, pero que entrega pistas a cuenta gotas, agotando la paciencia de los individuos.

Recuerda que puedes ver Traicionada: Historia de un engaño en MiCHV, disponible desde las 17:00 horas en dispositivos móviles iPhone y Android, Smart TV y su sitio web michv.cl.

Para ver el capítulo completo, haz clic en la siguiente imagen: