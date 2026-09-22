Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 06:35 horas de este martes 22 de septiembre en la región de Antofagasta.

Un sismo de magnitud 4.2 sacudió este martes 22 de septiembre a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:35 horas, a 71 kilómetros al noroeste de Calama.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 110 kilómetros.

