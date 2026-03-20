Por lluvia y fuerte viento: Casi 40 mil clientes se encuentran sin luz en la Región Metropolitana

Hasta el reporte de las 19:00 horas de la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), se indicó que en la región Metropolitana hay un total de 40.323 clientes sin luz.

En la tarde de este viernes comenzaron las primeras precipitaciones en la región Metropolitana, tal como estaba anunciado.

Esta lluvia poco a poco comenzó a subir de intensidad, sumado a fuertes vientos, donde se pronostican ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, lo que provocó cortes del suministro eléctrico.





Casi 40 mil clientes se encuentran sin luz en Santiago

Hasta el reporte de las 22:00 horas de la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), se indicó que en la región Metropolitana hay un total de 38.402 clientes sin luz.

La comuna más afectada es La Pintana con 6.295, luego aparecen Lo Prado (6.202), Las Condes (4.044) y Padre Hurtado (4.039).