Polémico ciclista se grabó abalanzándose sobre autos y lanza desafiante mensaje: “Le duela a quien le duela”

A través de Instagram, el joven, identificado como Yonathan Galviz, publicó un registro en el que aparece desplazándose en bicicleta sobre una sola rueda mientras se aproxima peligrosamente a vehículos en movimiento. En redes reaccionaron con críticas.

Un ciclista venezolano volvió a generar controversia en redes sociales, luego de compartir un nuevo video realizando una arriesgada maniobra en la vía pública.

A través de su cuenta de Instagram, el joven, identificado como Yonathan Galviz, publicó un registro en el que aparece desplazándose en bicicleta sobre una sola rueda mientras se aproxima peligrosamente a vehículos que circulaban por la calle.

La grabación fue acompañada por la palabra “casi” y la frase: “Esto será un deporte duela a quien le duela”.

Nuevo registro de ciclista genera críticas en redes

El video rápidamente comenzó a viralizarse y provocó numerosas críticas de usuarios, quienes cuestionaron tanto el riesgo para su propia integridad como para otros conductores y peatones.





Dentro de los comentarios, incluso, se encuentra una mujer que aseguró haber presenciado la situación: “Fui uno de esos autos, te juro que casi me da un infarto y terminé en la vereda para esquivarlos, de verdad podría haber sido un accidente que pasara a mayores. Ningún problema con que hagan deporte y anden en bici, pero tienen que seguir las normas, para algo están”.

Otros comentarios apuntaron directamente a la conducta del ciclista. “Para mí, en lo personal, no es un deporte si lo haces así”, señaló un usuario. Mientras que una tercera persona, agregó: “Da lo mismo si quieres arriesgar tu vida, el problema es que pones en riesgo a los demás”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el ciclista se convierte en tema de conversación en redes sociales debido a sus maniobras sobre la bicicleta.

Hace algunos días, el joven protagonizó un incidente en el Cerro San Cristóbal que también se viralizó ampliamente. En aquella ocasión, descendía junto a un grupo de ciclistas y realizó una curva desplazándose sobre una sola rueda, una acción que obligó a otro ciclista que transitaba en sentido contrario a maniobrar para evitar una colisión.

La situación derivó en una acalorada discusión que quedó registrada en video. El intercambio incluyó insultos, amenazas y agresiones físicas entre los involucrados, imágenes que posteriormente fueron difundidas en redes sociales por el propio Galviz.

Revisa el video acá: