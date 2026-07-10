“Poco serio”: Lautaro Carmona critica al Gobierno por manejo del impuesto corporativo tras quiebre con el PPD
El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retiró la indicación presentada que congelaba el acuerdo con los senadores del PPD.
En conversación con CHV Noticias, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), opinó del quiebre en el acuerdo por la megarreforma entre los senadores del Partido por la Democracia (PPD) y el Gobierno.
Durante este viernes, los parlamentarios acusaron al Ejecutivo de traición por presentar una indicación con la que bajarían el impuesto corporativo al 22%. Luego de eso el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se retractó y aseguró que lo mantendrían en 23%.
En ese contexto, Carmona consideró el actuar del Gobierno “bastante poco serio, me parece que hay un juego tratando de sorprender a la otra parte. Se supone que son conversaciones de Estado, donde los temas que se debaten son rigurosos”.