“Poco serio”: Lautaro Carmona critica al Gobierno por manejo del impuesto corporativo tras quiebre con el PPD

El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retiró la indicación presentada que congelaba el acuerdo con los senadores del PPD.

En conversación con CHV Noticias, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), opinó del quiebre en el acuerdo por la megarreforma entre los senadores del Partido por la Democracia (PPD) y el Gobierno.

Durante este viernes, los parlamentarios acusaron al Ejecutivo de traición por presentar una indicación con la que bajarían el impuesto corporativo al 22%. Luego de eso el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se retractó y aseguró que lo mantendrían en 23%.