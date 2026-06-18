Plan Chile Renace: Estos son los 8 ejes clave para enfrentar la baja natalidad en el país

María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, será la presidenta de la Comisión que se reunirá mensualmente y en enero del 2027 entregarán un plan de acción.

En las últimas horas, el gobierno de José Antonio Kast dio a conocer los detalles sobre el Plan Chile Renace, una estrategia que buscará alzar las bajas cifras de natalidad que existen hoy en día.

Este “panorama complejo” revela que de continuar con la tendencia actual, en el año 2028 habrían más fallecimientos que nacimientos y para el 2036 la población “comenzará a disminuir”.

Y es que según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas, del mes de mayo, por primera vez la Tasa Global de Fecundidad (TGF) está “por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos vivos promedio por mujer), mientras que la edad media de la fecundidad pasó de los 27 años en 1993 a los 30 años en 2025”.

En qué consistirá el Plan Chile Renace

De acuerdo con lo anunciado, el Plan Chile Renace buscará “apoyar el día a día de las familias chilenas” a través de 8 ejes clave. Estos son:

Costo de la vida

Vivienda

Apoyos y cuidados

Corresponsabilidad y equidad de género

Conciliación laboral y familiar

Salud reproductiva

Formación y estabilidad de vínculos familiares

Normas sociales y cultura

Cabe destacar que la encargada de resolver este conflicto será una comisión de 16 especialistas en diversas áreas, entre ellos, economistas, demógrafos y sociólogos.

Asimismo, estas personas serán guiadas por María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien fue declarada Presidenta de la Comisión.

Según lo estipulado, mensualmente se realizarán reuniones, las que se llevarán a cabo hasta diciembre del 2026 y a inicios del próximo año se expondrán sus planes de políticas públicas ante el Mandatario.