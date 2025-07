“Perdí mi libertad”: El mensaje de audio de Martín de los Santos a influencer mientras era detenido en Brasil - Chilevisión

Durante su detención, el empresario capturado en Cuiabá, le dejó dos mensajes al influencer Pablo Roa.

En la noche del miércoles se confirmó la detención de Martín de los Santos, quien estaba prófugo luego de que se decretara su prisión preventiva por el ataque a un conserje adulto mayor en Vitacura.

Fiscalía Oriente informó que la detención fue concretada por la Policía Federal de Brasil en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), donde el imputado fue encontrado en la ciudad de Cuiabá, cerca de la frontera con Bolivia y a más 1.500 kilómetros de Sao Paulo, donde se pensaba que estaba.

Martín de los Santos envió mensaje a influencer durante detención

Durante su detención en Brasil y antes de que la policía de aquel país le quitara su celular, el empresario le dejó dos mensajes a Pablo Roa.

El influencer conversó con Contigo En La Mañana y compartió un audio, donde de los Santos señaló: "Pablo no puedo comunicarme más, me van a quitar el teléfono, perdí mi libertad... La orden la dio la jueza Villanueva, la de Garantía, que no tiene poder, una jueza de primer escalón, ella movió todo esto... Me quieren tener detenido y justo estoy en un proceso de apelación".

Luego se mostró un mensaje de texto, donde de los Santos afirma que su detención es ilegal tras un amparo que presentó y fue admitido, según él, sin embargo, en el programa se señaló que ese amparo no ha ingresado formalmente a Fiscalía.