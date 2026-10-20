Peatón murió atropellado durante sistema frontal en región de Coquimbo: Víctima estaba en el paradero

De forma preliminar, se informó que el accidente se produjo en una zona rural de la provincia del Choapa tras el choque entre dos vehículos.

Una persona falleció este martes en la localidad de Canela Alta, provincia de Choapa, región de Coquimbo, en medio del paso del sistema frontal.

De forma preliminar, se informó que se trataba de un peatón que estaba en la orilla de la ruta pidiendo ayuda a otros conductores para trasladarse.

Justo cuando se acercó un vehículo al paradero para llevarlo, se produjo un choque con otro automóvil que habría perdió el control, atropellando a la víctima.

En desarrollo…