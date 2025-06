Pdte. Boric aseguró que “faltó experiencia” en manejo del Caso Monsalve: “Se debió decidir más rápido” - Chilevisión

El mandatario hizo una autocrítica sobre la reacción del gobierno tras la denuncia contra el ex subsecretario del Interior. Además, en otros temas, aseguró que el hecho de que no haya enfrentado masivas protestas “no es suerte”, sino "gobernabilidad".

El presidente Gabriel Boric reflexionó sobre el manejo del gobierno tras darse a conocer la denuncia contra el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve por los presuntos delitos de abuso sexual y violación por los que es investigado.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, el mandatario fue consultado sobre "el error más grande" durante su administración, apuntando a la forma en que el Ejecutivo manejó el caso de Monsalve.

"Siempre es necesario defender el actuar de las instituciones, independiente a quien perjudique circunstancialmente ese actuar", partió diciendo el jefe de Estado.

"Mi reflexión en ese momento fue que hay una denuncia puesta, que además es secreta y, por lo tanto, hay que evitar que esto se siga expandiendo. Creo que ahí habría que haber sido más transparente y tomar decisiones mucho más rápidas, más ejecutivas y con mucho más fuerza", agregó.

La autocrítica de pdte. Boric por manejo del Caso Monsalve

El jefe de Estado sostuvo que "los protocolos ante situaciones como esta hay que sin duda mejorarlos y eso tiene que permear a todos, no solo al aparato público, sino que un cambio cultural".

"Las dificultades que enfrentan las mujeres para poder denunciar casos de abuso y acoso sexual son gigantes y hay todo un sistema que les impide, y yo creo que nosotros no actuamos a la altura para revertir aquello", reflexionó.

Asimismo, aseveró que "uno no puede decir que, no solo por ese hecho, sino que cualquier otro negativo, 'no va a volver a suceder'. El punto es cómo uno reacciona cuando suceden esos hechos y creo que uno tiene que reaccionar siempre con mucha honestidad, transparencia, con celeridad y ahí faltó experiencia".

VER MÁS SOBRE GOBIERNO

"No es suerte, es gobernabilidad"

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió el manejo del descontento ciudadano, que se reflejó en 2019 con masivas protestas en las calles. Sin embargo, durante su gobierno no ha existido ese nivel de manifestaciones.

“Eso no es suerte, las movilizaciones sociales no pasan por suerte o mala suerte, es una manera de conducir y asegurar gobernabilidad. Cuando uno gobierna escuchando, marcando diferencias, entendiendo que tengo un rol distinto a los movimientos sociales de los cuales provengo, pero tratando de incorporar parte de las demandas que vienen de ese mundo, entendiendo el malestar y no ninguneándolo, tratando de comprender y entender cuál es la profundidad", planteó.

En esa línea, recalcó que "el que no haya el nivel de protestas del 2011 o el 2019 no es suerte, eso es gobernabilidad. Gobernabilidad es producir acuerdos sociales para canalizarlos institucionalmente y que las transformaciones se canalicen institucionalmente. Y eso es lo que la derecha, históricamente, ha demostrado que tiene poca capacidad de hacer”.