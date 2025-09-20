 Paso Los Libertadores cerrará a partir de este sábado por nieve y viento - Chilevisión
20/09/2025 09:03

Paso Los Libertadores cerrará a partir de este sábado por nieve y viento

El propósito de la medida es proteger a los usuarios ante ventiscas y la reducida visibilidad en el Paso Los Libertadores.

Publicado por Gabriela Valdés

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó el cierre temporal del Paso Los Libertadores a contar del sábado 20 de septiembre, medida adoptada por el frente de nieve y ráfagas de viento que afectan a la cordillera.

El cierre se aplicará desde las 10:00 horas en las barreras de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina), mientras que a las 12:00 horas se interrumpirá el tránsito en el túnel internacional.

La medida tiene como objetivo resguardar la seguridad de los usuarios frente a ventiscas y condiciones de baja visibilidad en el Paso Los Libertadores.

Asimismo, indicaron que se darán a conocer informaciones y eventuales actualizaciones respecto al estado de la ruta.

