Paso Los Libertadores cerrará a partir de este sábado por nieve y viento - Chilevisión

El propósito de la medida es proteger a los usuarios ante ventiscas y la reducida visibilidad en el Paso Los Libertadores.

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó el cierre temporal del Paso Los Libertadores a contar del sábado 20 de septiembre, medida adoptada por el frente de nieve y ráfagas de viento que afectan a la cordillera.

El cierre se aplicará desde las 10:00 horas en las barreras de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina), mientras que a las 12:00 horas se interrumpirá el tránsito en el túnel internacional.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La medida tiene como objetivo resguardar la seguridad de los usuarios frente a ventiscas y condiciones de baja visibilidad en el Paso Los Libertadores.

Asimismo, indicaron que se darán a conocer informaciones y eventuales actualizaciones respecto al estado de la ruta.