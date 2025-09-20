Paso Los Libertadores cerrará a partir de este sábado por nieve y viento - Chilevisión

El propósito de la medida es proteger a los usuarios ante ventiscas y la reducida visibilidad en el Paso Los Libertadores.
La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó el cierre temporal del Paso Los Libertadores a contar del sábado 20 de septiembre, medida adoptada por el frente de nieve y ráfagas de viento que afectan a la cordillera.
El cierre se aplicará desde las 10:00 horas en las barreras de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina), mientras que a las 12:00 horas se interrumpirá el tránsito en el túnel internacional.
La medida tiene como objetivo resguardar la seguridad de los usuarios frente a ventiscas y condiciones de baja visibilidad en el Paso Los Libertadores.
Asimismo, indicaron que se darán a conocer informaciones y eventuales actualizaciones respecto al estado de la ruta.
Complejo Los Libertadores: a partir de mañana 20 de septiembre, el complejo cerrará a las 10:00 hrs debido a un sistema frontal que afectaría la transitabilidad segura en la alta montaña. Más info 👇🏻 pic.twitter.com/BFmD0DMX8f— Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) September 19, 2025