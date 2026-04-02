Parafina baja $445 hoy jueves: Precio se mantendrá sin cambios hasta septiembre

Enap reportó en su informe semanal de precios que los combustibles no tendrán variación esta semana, es decir, la gasolina de 93 y 97 octanos, el diésel y el GLP de uso vehicular.

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) informó en su Informe Semanal de Precios en los combustibles en Chile el nuevo valor que tendrá la parafina a contar de este jueves 2 de abril.

El retroceso es mayor al alza de cerca de $374 que había experimentado desde inicios de febrero. Por otra parte, la gasolina de 93 y 95 octanos, del diésel y del gas de uso vehicular, no presentó variaciones tras la histórica alza.

“Vamos a volver al precio que la parafina tenía en febrero y lo conservaremos hasta fines de septiembre, para no alterar el precio en otoño e invierno”, había dicho la semana pasada el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Parafina baja 445 pesos

Las variaciones del precio esta semana en los combustibles, según ENAP, son:

Gasolina de 93: $0,0 por litro.

$0,0 por litro. Gasolina de 97: $0,0 por litro.

$0,0 por litro. Kerosene: -$455,8 por litro

-$455,8 por litro Diésel: 0,0 por litro.

0,0 por litro. Gas licuado de uso vehicular: $0,0 por litro

Según la empresa, los valores se estiman considerando los precios de importación “desde un mercado de referencia cercano y profundo” y otros costos propios de la importación de combustibles, como el que implica el transporte marítimo hasta Chile.





Los anuncios del comité Chile Sale Adelante

Fue este miércoles cuando el presidente José Antonio Kast participó de la segunda sesión del comité “Chile Sale Adelante”, una reunión con ministros y alcaldes creada para abordar el alza de los combustibles en el país.

Tras el encuentro, el gobierno anunció un aporte de $100.000 mensuales por embarcación en la pequeña pesca artesanal, es decir, botes de hasta 12 metros de eslora, para cada mes con actividad, por hasta seis meses.

Otra medida será un aporte directo de gas a las familias a través de las municipalidades, con un aporte total de 225 millones de dólares a los municipios para subsidiar el gas. El monto se repartirá mediante los municipios de acuerdo al RSH.