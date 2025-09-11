 Mamá denuncia que hija huyó a España: La última videollamada que generó preocupante teoría familiar - Chilevisión
11/09/2025 23:20

Mamá denuncia que hija huyó a España: La última videollamada que generó preocupante teoría familiar

Paula, mamá de la joven de 18 años que viajó a Europa de un día a otro y sin avisar a sus padres, conversó con CHV Noticias y entregó nuevos antecedentes del misterioso caso.

Esta semana se dio a conocer un enigmático caso del que una joven chilena es protagonista: Habría conocido a un hombre por la plataforma de videojuegos Roblox y, para conocerlo, viajó a solas el pasado martes a España y sin decirle a su familia.

En conversación con CHV Noticias, su madre, de nombre Paula, entregó nuevos antecedentes y detalló la conversación que sostuvo con su hija a través de una videollamada, donde pudo conocer su estado actual tras lo que ella describe como una "huida".

"Mi hija está desaseada", comenzó diciendo en una entrevista. "No se ha peinado, está con una ropa... acá en la casa ella no se viste así. Encontré que está muy pálida y mirando hacia el techo, la noto diferente", relató.

Junto con ello, aseguró que se encuentra en compañía de personas de nacionalidad colombiana, descartando así que sean españolas: "La verdad (la situación) no me deja tranquila".

Paula también ahondó en transacciones bancarias que considera sospechas, pues afirmó que su hija "tenía recibos del banco por novecientos y tantos mil pesos de retiro, acá en el metro La Cisterna".

"Además de eso había hecho un retiro de doscientos mil pesos. Encontré que había sacado el pasaporte, la clave única y encontré los pasajes en la papelera, que estaban ahí, estaban enganchados, como que ella no los eliminó", agregó.

Afirma que hombre manipuló a su hija

Finalmente, hizo hincapié en lo extraño de la situación, pues destacó que notó diferente a la joven de 18 años, aún cuando han pasado apenas unos días desde su llegada al país europeo.

"Cuando ella conversa con ella, ella se tapa la boca. Y la noto cansada y lo mismo, está chascona, ella no es así", reconoció, antes de entregar una teoría sobre su huida al viejo contiente.

"Yo siento que esta persona la ha manipulado desde chica porque ella primero tenía 17 años y ahora cumplió los 18, entonces la manipuló", concluyó la mujer.

