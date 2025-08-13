 Tomando once con completos: Jeannette Jara oficializó el ingreso de Matías Toledo a su comando - Chilevisión
13/08/2025 11:09

Tomando once con completos: Jeannette Jara oficializó el ingreso de Matías Toledo a su comando

A través de redes sociales, la candidata presidencial del PC publicó un video para informar que el alcalde de Puente Alto se suma a su equipo de campaña.

Publicado por Javier Muñoz

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, oficializó el ingreso de Matías Toledo a su comando de cara a las elecciones presidenciales 2025. 

"Vamos a estar dispuestos a trabajar por Chile y por tu candidatura", señaló el alcalde de Puente Alto mediante un video publicado en las redes sociales de Jara.

El jefe comunal recibió a la exministra del Trabajo en su casa y compartieron una once familiar.

Matías Toledo ingresa al comando de Jeannette Jara 

En medio del encuentro, que incluyó completos en marraqueta, Jeannette Jara le dio la bienvenida a su equipo de trabajo al jefe comunal puentealtino, Matías Toledo. 

"Quería yo darte la bienvenida al comando. Va a ser muy bueno tu aporte y el de la gente de Puente Alto. Vamos a organizar buenas cosas para Chile", indicó la exministra del Trabajo. 

"Desde ahí vamos a estar trabajando, desde el territorio, con los voluntarios, con las voluntarias; es lo que nos gusta a nosotros trabajar en la calle", respondió Toledo. 

A continuación, la publicación de Instagram en la que Jeannette Jara oficializa el ingreso de Matías Toledo a su comando.: 

