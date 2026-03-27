¿Nuevos retiros de AFP? Los proyectos que surgen en el Congreso tras mega alza en bencinas

Se trata de tres proyectos nacidos desde la Cámara de Diputados que apuntan al retiro del 10% de los fondos previsionales, y en un caso puntual, del total de los dineros.

Tras la mega alza en el valor de los combustibles que se concretó el jueves en todo Chile, ya surgieron mociones paralamentarias que buscan reactivar nuevos retiros de fondos previsionales, los que inicialmente surgieron en medio de la crisis derivada de la pandemia del Covid-19 en 2020.

Esta vez, las iniciativas buscan enfrentar el aumento del costo de la vida tras el fuerte encarecimiento de los combustibles. Y es que luego de los cambios en el Mepco impulsados por la administración del presidente José Antonio Kast, las gasolinas de 93 y 97 octanos registraron alzas de $370 y $390 por litro, respectivamente.

Ante esto, la diputada Pamela Jiles, del Partido de la Gente, ingresó dos proyectos. El primero, similar a lo ocurrido durante la crisis sanitaria, busca facilitar que los cotizantes puedan retirar el 10% de sus cuentas de ahorro individual. Y el segundo, permite que las personas migrantes que decidan dejar Chile puedan retirar el total de sus fondos.





“Deberán ser tramitados para enfrentar la crisis por #Bencinazo. Declarados admisibles e informados en sesión de Comisión de Constitución de la Cámara”, indicó la parlamentaria del Partido de la Gente.

Por otro lado, el diputado René Alinco anunció en su cuenta de X que presentó un proyecto para el retiro del 10% de los fondos de AFP.

“El propio gobierno de Kast dice que estamos en emergencia y que no hay plata. Entonces actuemos en consecuencia. Ante la inminente alza histórica de los combustibles, la gente va a necesitar su dinero“, indicó el diputado por la región de Aysén.

Respuesta del Gobierno ante propuestas para retirar fondos de AFP

Consultado al respecto, el ministro de Hacienda Jorque Quiroz enfatizó en que este tipo de materia son de prerrogativa presidencial y no parlamentaria, descartando el avance de las inicitivas.