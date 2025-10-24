 “Nos duele el alma”: Familia de Francisco Albornoz reacciona a salida de la cárcel de imputado - Chilevisión
24/10/2025 21:38

“Nos duele el alma”: Familia de Francisco Albornoz reacciona a salida de la cárcel de imputado

José Miguel Baeza, uno de los imputados por la muerte del joven, salió de la cárcel por decisión del Octavo Juzgado de Garantía. Desde ahora, deberá cumplir con arresto domiciliario total.

Publicado por CHV Noticias

La familia de Francisco Albornoz, joven encontrado muerto en la región de O'Higgins tras varios días desaparecido, reaccionó al cambio de medida cautelar de uno de los imputados.

Se trata del chef José Miguel Baeza, a quien le revocaron la medida de prisión preventiva por orden del Octavo Juzgado de Garantía. Desde ahora, deberá cumplir con arresto domiciliario total.

Las reacciones de familia y amigos de Francisco Albornoz

A través de redes sociales, Valentina Coronado, hermana del farmacéutico fallecido, publicó una historia con las frases "asesino suelto" y "seguiremos luchando por ti, querido Panchito".

Luego, compartió una imagen desde la sala del tribunal con el texto "hoy nos falló la justicia. Te falló la justicia, hermano".

En la misma red social, Isaac Verdugo, mejor amigo de Albornoz, sostuvo que "esto no quedará así, pelearemos lo que tengamos que pelear y defenderemos a Francisco hasta que el mundo se acabe".

"José Miguel Baeza fue dejado en arresto domiciliario total y arraigo nacional, para la familia y amigos nos perturba el saber esto, nos duele el alma", agregó.

Revisa las publicaciones acá:

