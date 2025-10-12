“No pueden salir”: Imputado por crimen de Francisco Albornoz buscará revertir prisión preventiva - Chilevisión

Durante la audiencia de formalización, la defensa de los imputados solicitó arresto domiciliario total y el tribunal decretó prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

Este sábado, la familia y cercanos de Francisco Albornoz dieron a conocer a través de redes sociales que la defensa de uno de los dos imputados por el homicidio del joven de 21 años solicitó una audiencia de revisión de prisión preventiva.

Los imputados por el caso son Christian González y José Miguel Baeza, a quienes se les decretó dicha medida cautelar durante el tiempo que dure la investigación, dado que el tribunal consideró que su libertad constituía un peligro para la sociedad.

Imputado solicitó revisión de prisión preventiva

A través de redes sociales, Valentina Coronado, hermana de Francisco, anunció que la audiencia de revisión de prisión preventiva se llevará a cabo el próximo 17 de octubre a las 12:30 horas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Al respecto, Coronado declaró: "Estos asesinos de mi hermano Francisco no pueden salir a la calle (...) tenemos mucha ansiedad, pena, temor de lo que puede pasar. No pueden quedar con otra medida que no sea la cárcel ¡Deben pagar!".

Por su parte, Gonzalo, uno de los mejores amigos de la víctima, expresó: "Me preocupa, me da ansiedad. Todos estos meses en los que hemos realizado actividades para juntar dinero no pueden ser en vano".

Además, a través de un comunicado, sus familia y círculo cercano anunció que se manifestarán pacíficamente el día de la audiencia frente al tribunal: "Franciscofue una persona llena de vida, bondad y sueños. No podemos permanecer en silencio mientras su memoria no recibe justicia".

Con esto se pretende revertir la medida cautelar y obtener otra menos gravosa. Cabe destacar que durante la audiencia de formalización, ocurrida en junio de este año, la defensa de ambos individuos había solicitado arresto domiciliario total, pero fue denegada y se decretó la prisión preventiva.

