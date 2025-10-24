Chef imputado por muerte de Francisco Albornoz saldrá de la cárcel: Ahora cumplirá arresto en casa - Chilevisión

Tras cuatro meses en prisión preventiva, el Octavo Juzgado de Garantía acogió los argumentos de la defensa de José Miguel Baeza. Desde el Movilh criticaron el cambio de medida.

José Miguel Baeza, uno de los imputados por la muerte de Francisco Albornoz, dejará la cárcel tras una resolución del Octavo Juzgado de Garantía.

El tribunal revocó la medida cautelar de prisión preventiva y la cambió por la de arresto domiciliario total.

El magistrado acogió los argumentos de la defensa, que insistió en que el fallecimiento del joven fue producto de un accidente y no de un homicidio.

Luego de la sentencia, el Ministerio Público anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Movilh criticó cambio de medida para José Miguel Baeza

A través de redes sociales, Movilh calificó este cambio de medida como una "mala noticia" y aseguró que "la familia de Francisco está profundamente afectada por esta resolución".

"Mucha fuerza y abrazo solidario en estos momentos tan duros. Tarde o temprano, habrá justicia para Francisco", agregó la organización.

Cabe mencionar que Baeza, junto a Christian González Morales, fueron formalizados por el delito de homicidio simple de Albornoz, cuyo cuerpo fue encontrado el 3 de junio en una quebrada de Placilla, en la región de O'Higgins.