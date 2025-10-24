 Chef imputado por muerte de Francisco Albornoz saldrá de la cárcel: Ahora cumplirá arresto en casa - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman detención de cuatro imputados por presunto secuestro y desaparición de Krishna Aguiera Padres acusados de violación a su hija de 12 fueron declarados culpables Chef imputado por muerte de Francisco Albornoz saldrá de la cárcel: Ahora cumplirá arresto en casa “Molestaba a menores de edad”: Destapan modus operandi del sospechoso de la desaparición de Krishna Murió con su esposa: Quién era el piloto chileno que falleció tras probar auto rally en Tierra del Fuego
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/10/2025 19:31

Chef imputado por muerte de Francisco Albornoz saldrá de la cárcel: Ahora cumplirá arresto en casa

Tras cuatro meses en prisión preventiva, el Octavo Juzgado de Garantía acogió los argumentos de la defensa de José Miguel Baeza. Desde el Movilh criticaron el cambio de medida.

Publicado por CHV Noticias

José Miguel Baeza, uno de los imputados por la muerte de Francisco Albornoz, dejará la cárcel tras una resolución del Octavo Juzgado de Garantía.

El tribunal revocó la medida cautelar de prisión preventiva y la cambió por la de arresto domiciliario total.

El magistrado acogió los argumentos de la defensa, que insistió en que el fallecimiento del joven fue producto de un accidente y no de un homicidio.

Luego de la sentencia, el Ministerio Público anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Movilh criticó cambio de medida para José Miguel Baeza

A través de redes sociales, Movilh calificó este cambio de medida como una "mala noticia" y aseguró que "la familia de Francisco está profundamente afectada por esta resolución".

"Mucha fuerza y abrazo solidario en estos momentos tan duros. Tarde o temprano, habrá justicia para Francisco", agregó la organización.

Cabe mencionar que Baeza, junto a Christian González Morales, fueron formalizados por el delito de homicidio simple de Albornoz, cuyo cuerpo fue encontrado el 3 de junio en una quebrada de Placilla, en la región de O'Higgins.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si recibes el aporte en dinero

Lo último

Lo más visto

Daniella Campos revela motivo por el cual se distanciaron Solabarrieta y Zamorano

En palabras de Daniella Campos, el exfutbolista le habría prometido al periodista que se haría cargo del futuro futbolístico de su hijo, Nicolás Solabarrieta.

24/10/2025

Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde

La última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente fue en marzo pero existe un plazo máximo de nueve meses para cobrar el beneficio. Revisa si te corresponde y cómo solicitar el bono.

24/10/2025

El motivo por el que uno de los detenidos por muerte de Esteban Hermosilla no quiso entregar su domicilio

Tras varios allanamientos en Huechuraba y Recoleta, los funcionarios policiales lograron incautar 30 kilos de droga y más de 48 millones de pesos en efectivo. 

24/10/2025

Black Friday 2025 ya tiene fecha: ¿Cuándo es y qué marcas participan?

El evento digital dará inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas y descuentos en distintos artículos mediante la compra por internet y se extenderá por cuatro días.

23/10/2025