“No sufrieron”: La reacción de familiares de pescadores de ‘Bruma’ tras ver imágenes submarinas - Chilevisión

Los familiares de los siete pescadores desaparecidos en la lancha Bruma tuvieron acceso a la revisión de las imágenes de los robots submarinos utilizados en la búsqueda, lo que les permitió responder una interrogante que "no los dejaba dormir".

Este viernes, los familiares de los siete pescadores desaparecidos en la lancha "Bruma" revisaron las imágenes submarinas captadas por robots durante la búsqueda.

Al respecto, la dirigenta de los bacaladeros del Maule y vocera de las familias, Claudia Urrutia, aseguró que el tener acceso a dichos registros les permitió responder una interrogante que "no los deja dormir".

"No sufrieron"

"Uno al hacer ciertos cálculos, uno dice: '¿Sabes qué? Como giró el tiempo... Si hubiesen estado levantados', y a los compañeros también, que siempre se preguntan: 'Oye, si yo estaba atenta a la radio ¿Por qué no avisaron?' Bueno, no les dio tiempo de haber reaccionado, no sufrieron", señaló Claudia Urrutia.

En esa misma línea, agregó: "Es lo más importante que yo les transmitiría a las familias, que no sufrieron, porque en tiempo y en velocidad y los nudos y cómo se desplaza y el nivel de fuerza... no les permitió sufrir. Eso es muy importante con lo que vimos ayer".

El naufragio de la lancha "Bruma" habría ocurrido tras una colisión con el barco Cobra de la empresa Blumar, según indican los primeros antecedentes, sin embargo, los hechos aún se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía Marítima y el Ministerio Público.