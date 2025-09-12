No se sabía de ellos desde hace dos meses: Madre e hijo son encontrados muertos al interior de su casa en Temuco - Chilevisión

Se trata de una mujer de 86 años, identificada como Carmen Nirrian, y un hombre de 48, Guillermo Pilquinao, quienes fueron encontrados al interior de su domicilio en el fundo El Carmen.

Los cuerpos de una madre y su hijo en avanzado estado de descomposición fueron encontrados en la ciudad de Temuco, específicamente en el sector rural de Tromén Cinco Laureles.

El hallazgo se dio por parte de los encargados del sistema de Agua Potable Rural (APR), quienes se percataron que no se había pagado la cuenta correspondiente y junto a la presidenta de la Junta de Vecinos del sector acudieron al domicilio, ya que hace dos meses que no se sabía nada de ellos.

El procedimiento quedó a cargo de personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, quienes realizaron las primeras diligencias en el lugar.

"En atención a que una persona señaló que hace dos meses a la fecha no sabía de sus vecinos, al llegar al lugar y observar por una ventana, se percataron de la existencia de dos cuerpos que se mantenían en una de las habitaciones", afirmó la teniente coronel, Ximena Valle, de la Prefectura de Cautín.

Por último, se informó que los cuerpos fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal (SML), donde se realizará la correspondiente autopsia para poder determinar la causa de las muertes.