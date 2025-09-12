 No se sabía de ellos desde hace dos meses: Madre e hijo son encontrados muertos al interior de su casa en Temuco - Chilevisión
Minuto a minuto
Las cuatro acciones por las que podrías ser multado con $350 mil pesos en Ñuñoa Violento robo de camión en Quilicura terminó con trabajador baleado “Está muerto en vida”: Vlado Mirosevic denuncia en PDI a Pastor Soto tras nuevo ataque con ataúd en el Congreso Fiscalía pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco por estafa y lavado de activos No se sabía de ellos desde hace dos meses: Madre e hijo son encontrados muertos al interior de su casa en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/09/2025 09:54

No se sabía de ellos desde hace dos meses: Madre e hijo son encontrados muertos al interior de su casa en Temuco

Se trata de una mujer de 86 años, identificada como Carmen Nirrian, y un hombre de 48, Guillermo Pilquinao, quienes fueron encontrados al interior de su domicilio en el fundo El Carmen.

Los cuerpos de una madre y su hijo en avanzado estado de descomposición fueron encontrados en la ciudad de Temuco, específicamente en el sector rural de Tromén Cinco Laureles.

Se trata de una mujer de 86 años, identificada como Carmen Nirrian, y un hombre de 48, Guillermo Pilquinao, quienes fueron hallados al interior de su domicilio en el fundo El Carmen, informó Radio BioBio. 

El hallazgo se dio por parte de los encargados del sistema de Agua Potable Rural (APR), quienes se percataron que no se había pagado la cuenta correspondiente y junto a la presidenta de la Junta de Vecinos del sector acudieron al domicilio, ya que hace dos meses que no se sabía nada de ellos. 

El procedimiento quedó a cargo de personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, quienes realizaron las primeras diligencias en el lugar. 

"En atención a que una persona señaló que hace dos meses a la fecha no sabía de sus vecinos, al llegar al lugar y observar por una ventana, se percataron de la existencia de dos cuerpos que se mantenían en una de las habitaciones", afirmó la teniente coronel, Ximena Valle, de la Prefectura de Cautín.

Por último, se informó que los cuerpos fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal (SML), donde se realizará la correspondiente autopsia para poder determinar la causa de las muertes. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Tiene 22 años y habría confesado el crimen: Revelan identidad de sujeto detenido por asesinato de Charlie Kirk

Desde la gobernación de Utah confirmaron la detención del principal sospechoso, quién había sido entregado por su propio circulo cercano.

12/09/2025

Aguinaldo Fiestas Patrias: Confirman fecha de pago del beneficio que entregará hasta $88 mil a trabajadores

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado establecido en la ley y que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a trabajadores públicos y pensionados.

12/09/2025

Graban a encapuchados atacando a carabineros con armas de fuego en Cerro Navia

Los incidentes ocurridos la noche de este jueves fueron captados por cámaras de vigilancia del sector.

11/09/2025

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025