“No se hace en un par de horas”: Acusan dispar reacción del Gobierno ante emergencias en el norte y Las Condes

Tras el aluvión registrado en Las Condes y el rápido decreto emanado desde La Moneda de Estado de Catástrofe, en redes recordaron el argumento que usó el presidente Kast en julio de este año ante las críticas por la tardanza para tomar esta misma medida en el norte. Desde La Moneda en tanto, descartaron que exista un trato preferente de algunas comunas por sobre otras.

Alrededor de las 17:00 horas del jueves 8 de octubre, un aluvión en San Carlos de Apoquindo daba inicio a una emergencia que dejaría a 10 comunas con Alerta Roja y cientos de videos que dan cuenta del desastre que dejó la remoción de masa en Las Condes y Lo Barnechea.

A las 18:14 horas, el presidente Kast usaría su cuenta en X para dar cuenta de que “el delegado ya está en terreno y el ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes”. Luego, a las 20:12 horas, tres horas tras el aluvión, el mandatario decretaba Estado de Catástrofe en Las Condes.

Una rápida reacción que mientras era bienvenida por los afectados, generaba al mismo tiempo reparos en redes sociales, donde usuarios criticaron la diferencia del tiempo de respuesta para tomar esta misma medida tras el intenso sistema fontal registrado en julio en la zona norte, el que dejó 13 víctimas fatales y cerca de 17 mil damnificados. En esa ocasión, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe el 20 de julio, cinco días después de iniciada la emergencia.

“No se hace en un par de horas”

En esa fecha, el mandatario realizó un balance desde las zonas afectadas y abordó las críticas al tiempo de respuesta del Gobierno ante la emergencia.