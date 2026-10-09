“No se hace en un par de horas”: Acusan dispar reacción del Gobierno ante emergencias en el norte y Las Condes

“Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, pero hemos procurado cuidar la institucionalidad y en eso no voy a dejar de insistir“, indicó ante los cuestionamientos de alcaldes locales.
Respecto al tiempo tomando por el Ejecutivo para decretar estado de excepción, indicó que el “que hoy día haya un puesto de mando y control a cargo de un general de Ejército, con todo su alto mando regional, no se hace en un par de horas; eso se viene ejecutando con tiempo y sobre la base de la institucionalidad”.
Críticas por diferencia en tiempos de reacción
Ahora, en el post del mandatario donde dio a conocer el decreto de Estado de Excepción para Las Condes, diversos usuarios aprovecharon de dejar sus cuestionamientos.
“En la 4ta Región te demoraste 4 días en decretar zona de catástrofe”, “no te demoraste ni un par de horas. Pero para el Norte, te tuvieron que suplicar”, “¿y por qué demoró tanto esa declaración en las regiones de Atacama y Coquimbo? ¿Se trataba de chilenos de segunda categoría?”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en X al Presidente.
Gobierno: “La percepción de respuesta es diferente”
Ante los cuestionamientos, este viernes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que “por razones geográficas hay respuestas que son más rápidas que otras”.
“Cuando hay situaciones de conectividad, como en Alto del Carmen, donde hay población que queda aislada y no llega ni la TV, obviamente que la percepción de la respuesta es diferente”, afirmó.
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Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes.
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026