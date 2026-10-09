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“No se hace en un par de horas”: Acusan dispar reacción del Gobierno ante emergencias en el norte y Las Condes

Tras el aluvión registrado en Las Condes y el rápido decreto emanado desde La Moneda de Estado de Catástrofe, en redes recordaron el argumento que usó el presidente Kast en julio de este año ante las críticas por la tardanza para tomar esta misma medida en el norte. Desde La Moneda en tanto, descartaron que exista un trato preferente de algunas comunas por sobre otras.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Alrededor de las 17:00 horas del jueves 8 de octubre, un aluvión en San Carlos de Apoquindo daba inicio a una emergencia que dejaría a 10 comunas con Alerta Roja y cientos de videos que dan cuenta del desastre que dejó la remoción de masa en Las Condes y Lo Barnechea.

A las 18:14 horas, el presidente Kast usaría su cuenta en X para dar cuenta de que “el delegado ya está en terreno y el ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes”. Luego, a las 20:12 horas, tres horas tras el aluvión, el mandatario decretaba Estado de Catástrofe en Las Condes.

Una rápida reacción que mientras era bienvenida por los afectados, generaba al mismo tiempo reparos en redes sociales, donde usuarios criticaron la diferencia del tiempo de respuesta para tomar esta misma medida tras el intenso sistema fontal registrado en julio en la zona norte, el que dejó 13 víctimas fatales y cerca de 17 mil damnificados. En esa ocasión, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe el 20 de julio, cinco días después de iniciada la emergencia. 

“No se hace en un par de horas”

En esa fecha, el mandatario realizó un balance desde las zonas afectadas y abordó las críticas al tiempo de respuesta del Gobierno ante la emergencia.

“Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, pero hemos procurado cuidar la institucionalidad y en eso no voy a dejar de insistir“, indicó ante los cuestionamientos de alcaldes locales.

Respecto al tiempo tomando por el Ejecutivo para decretar estado de excepción, indicó que el “que hoy día haya un puesto de mando y control a cargo de un general de Ejército, con todo su alto mando regional, no se hace en un par de horas; eso se viene ejecutando con tiempo y sobre la base de la institucionalidad”.

Críticas por diferencia en tiempos de reacción

Ahora, en el post del mandatario donde dio a conocer el decreto de Estado de Excepción para Las Condes, diversos usuarios aprovecharon de dejar sus cuestionamientos.

“En la 4ta Región te demoraste 4 días en decretar zona de catástrofe”, “no te demoraste ni un par de horas. Pero para el Norte, te tuvieron que suplicar”, “¿y por qué demoró tanto esa declaración en las regiones de Atacama y Coquimbo? ¿Se trataba de chilenos de segunda categoría?”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en X al Presidente.

Gobierno: “La percepción de respuesta es diferente”

Ante los cuestionamientos, este viernes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que “por razones geográficas hay respuestas que son más rápidas que otras”.

“Cuando hay situaciones de conectividad, como en Alto del Carmen, donde hay población que queda aislada y no llega ni la TV, obviamente que la percepción de la respuesta es diferente”, afirmó.

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