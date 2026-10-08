“No es un trofeo”: Cuestionan a Municipalidad de Santiago por anuncio sobre el futuro de Morocho

A través de su cuenta de Instagram, el municipio compartió una publicación para darle la bienvenida al perro, confirmando que pasará a formar parte de la institución. El anunció generó diversas reacciones en redes sociales.

La Municipalidad de Santiago anunció el futuro de Morocho, el perro que conmovió al país tras permanecer cerca de seis horas atrapado en el río Mapocho durante las intensas lluvias que afectaron a la capital.

Sin embargo, la decisión de convertirlo en el nuevo “embajador de mascotas” del municipio provocó una serie de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que el animal no sea entregado en adopción.

A través de su cuenta de Instagram, el municipio compartió una publicación para darle la bienvenida al perro, confirmando que pasará a formar parte de la institución.

“ Le damos la bienvenida a la familia de la Municipalidad de Santiago a Morocho, nuestro embajador de mascotas. Estamos felices de poder darle un espacio seguro y lleno de amor”, señalaron.

División en redes por decisión sobre el futuro de Morocho

El anuncio no tardó en generar reacciones. Una de las críticas llegó del reconocido activista por los derechos de los animales Luis Martínez, más conocido como Luis Galgo, quien cuestionó la estabilidad que podría tener Morocho al permanecer bajo el cuidado de una institución.

“Los vínculos afectivos y estables son fundamentales para un perro. Morocho vivirá unos 15 años porque es joven; ustedes no estarán toda la vida con él. Se irán y vendrán otros funcionarios y alcaldes que quizás qué harán con Morocho”, expresó.

“Tiene una casa y una familia hermosa que lo quiere adoptar. Piensen en él más que en su conveniencia“, agregó.

Las críticas también se multiplicaron entre los usuarios de Instagram, quienes manifestaron su preocupación por el bienestar del animal.

“Morocho no es un trofeo”, “La municipalidad no es un hogar” y “En vez de tener una familia, una casita, mal ahí”, fueron algunos de los comentarios.

“No había que separarlo de Lulú y debería estar con una familia real”, sostuvo una usuaria, mientras otro comentario acusó: “No estamos de acuerdo con esto. Paren el oportunismo”.

Cabe recordar que Morocho protagonizó un dramático episodio durante el sistema frontal que afectó a Santiago, luego de quedar atrapado por la crecida del río Mapocho.

Su situación motivó un amplio operativo de rescate en el que participaron Bomberos, Carabineros, el GOPE y equipos municipales, hasta que finalmente consiguió salir del cauce por sus propios medios.