Aclaran futuro de “Morocho” tras su odisea en el río Mapocho: Municipio hizo llamado especial

El animal se encuentra en buenas condiciones de salud y bajo resguardo de la Veterinaria Municipal, donde fue sometido a una evaluación clínica luego de la emergencia.

Tras el dramático rescate de Morocho, el perrito que permaneció cerca de seis horas en riesgo por la crecida del río Mapocho, desde la Municipalidad de Santiago aclararon cuál será su futuro.

El animal se encuentra en buenas condiciones de salud y bajo resguardo de la Veterinaria Municipal, donde fue sometido a una evaluación clínica luego de la emergencia.

El llamado especial para la adopción de “Morocho”

Ahora, el objetivo es encontrarle un hogar definitivo junto a Lulú, su compañera, quien también fue rescatada durante el sistema frontal.





Ambos perros ya se encontraban monitoreados, esterilizados y con sus controles sanitarios al día, y desde el municipio señalaron qu e lo ideal sería que fueran adoptados juntos, debido al estrecho vínculo que mantienen .

“Se han criado juntos, tienen una relación muy buena, como hermanitos”, explicó la veterinaria Mariela Fincheira, subdirectora de Higiene Ambiental del municipio, quien llamó a personas comprometidas con la tenencia responsable a postular para entregarles un hogar seguro.