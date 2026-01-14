No acudió a trabajar y fue encontrada muerta: Las hipótesis que se manejan por homicidio de parvularia en el Biobío - Chilevisión

La mujer de 40 años fue hallada sin vida al interior de su domicilio por sus propias compañeras del jardín infantil, quienes acudieron a su casa luego de que no asistiera a trabajar.

Impacto y conmoción existe en la región del Biobío por la muerte de Magdalena Burgos Araneda, quien era educadora de párvulos.

La mujer de 40 años fue encontrada fallecida en su domicilio por sus propias compañeras del jardín infantil, quienes acudieron a su casa luego de que Magdalena no asistiera a trabajar y no contestara las llamadas.

Las teorías que se manejan en torno a la muerte de joven parvularia

Tras las primeras diligencias de la Brigada de Homicidios de la PDI, se confirmó que existe intervención de terceros, hecho que luego fue confirmado por un preinforme elaborado por el Servicio Médico Legal, según se indicó en el programa Contigo En Directo.

Además, se informó que de momento el Ministerio Público no se ha querido aventurar con alguna hipótesis, donde se investiga un posible femicidio. Si bien Magdalena vivía sola, se señaló que tenía una pareja.

Otra de las posibles tesis es que la mujer sufrió un robo con homicidio, aunque al momento de ser encontrada muerta en su domicilio no había indicios de puertas o ventanas forzadas.